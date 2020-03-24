Челябинский депутат бросил ЛДПР перед выборами

Сергей Буяков переходит в партию власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Заксобрания Челябинской области от ЛДПР Сергей Буяков вышел из партии. Он это сделал, чтобы участвовать в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в ЗСО, сообщил парламентарий корреспонденту URA.RU.

«Я вышел из ЛДПР. Мы многое успели сделать. Благодарю бывших однопартийцев за интересную и плодотворную работу. Сейчас в партию пришла новая команда. У нее свои видение, цели и ориентиры. Желаю ей успехов. Но все меняется. Считаю, что смогу принести больше пользы стране и области в новом качестве, с учетом тех возможностей, которые дает „Единая Россия“», — сказал Буяков.

Буяков работает в ЗСО на профессиональной основе с 2011 года. В региональном парламенте он работает заместителем председателя комитета по информационной политике. Депутат — сын экс-главы Федерации профсоюзов Челябинской области Николая Буякова, возглавлявшего эту организацию с 2004 до декабря 2019 года.

Буяков повторил путь, который проделал его коллега по парламенту Олег Голиков. Последний перешел из ЛДПР в «ЕР» перед выборами 2015 года. После этого он возглавил комитет по строительной политике и ЖКХ и стал вице-спикером ЗСО.

Праймериз «ЕР» из-за вспышки коронавируса пройдет в интернете с 25 по 31 мая. Победители голосования будут выдвинуты партией на выборы в ЗСО, которые пройдут 13 сентября.