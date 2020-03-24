В ХК «Трактор», которым руководит челябинский губернатор, состоялась очередная отставка

Евгений Иванов покинул «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В хоккейном клубе «Трактор», президентом которого является челябинский губернатор Алексей Текслер, произошла отставка. Упразднена должность первого заместителя гендиректора клуба, которую занимал Евгений Иванов, сообщается в официальном телеграмм-канале клуба. Это уже вторая с начала года отставка в «Тракторе».

«Евгений Иванов покидает „Трактор“», — говорится в сообщении. Далее коллектив клуба благодарит Иванова за проделанную работу.

До работы в «Тракторе» Иванов руководил управлением физкультуры и спорта мэрии Челябинска. В клуб он перешел после смены власти в регионе. Нынешний сезон для «Трактора» стал провальным. Впервые за десять лет хоккейная команда не смогла выйти в плей-офф и заняла предпоследнее, 11 место в конференции «Восток» КХЛ. Эту неудачу признал Текслер.

Подробнее о причинах ухода Иванова не сообщается. «Его должность теперь по сути не нужна. Сначала директором клуба был Борис Видгоф, но на общественных началах, — напомнил URA.RU источник в клубе. — Иванов, по сути, вел административную работу. После отставки Видгофа и назначения на пост гендиректора уже в штатной должности Ивана Савина, должность Иванова уже не нужна».