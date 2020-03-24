В банкротстве крупного тюменского завода винят ушедшую в декрет сотрудницу

Завод «Электрон» признали банкротом в августе 2019 года Фото: depositphotos.com

Одно из старейших предприятий Тюмени, завод «Электрон» пришло к банкротству из-за неправильного ведения бизнеса топ-менеджментом предприятия. А также из-за фактического отсутствия отдела маркетинга, глава которого ушла в декрет. Такие выводы сообщил арбитражный управляющий предприятия Анатолий Ний в «плане внешнего управления» заводом, документ имеется в распоряжении редакции.

«Менеджмент компании в течение длительного времени не смог использовать имеющиеся активы для извлечения прибыли и разрешения возникших перед должником финансовых трудностей», — сообщается в отчете. Согласно опубликованным данным, предположительно причина низкой эффективности «Электрона» кроется в деятельности директора по развитию бизнеса. Должность была введена в апреле 2016 для преодоления сложившийся в предыдущие два года негативной финансовой ситуации. «Причина провала маркетинговой политики должника, приведшего к критическому снижению продаж в 2018 году явилось фактическое отсутствие отдела маркетинга и снижение эффективности отдела реализации готовой продукции», — сообщается в плане.

Арбитражный управляющий отмечает, что начальник отдела маркетинга в 2018 году ушла в декрет, а часть работников уволилась из-за низкой зарплаты. Объем сбыта готовой продукции при этом сократился вдвое, что критично повлияло на платежеспособность «Электрона».

При этом в документе указано, что последний раз «Электрон» был рентабелен в 2013 году, после чего все основные бизнес-показатели стали отрицательными. Исключение составил первый квартал 2017 года, когда рентабельность достигла 1%. «Это говорит об отрицательной эффективности использования имущественного комплекса предприятия за три последних года. [Он] не только не генерирует прибыли, но и порождает убытки. Ведение бизнеса таким способом лишено экономического смысла», — отмечает Анатолий Ний в отчете.

Связаться с арбитражным управляющим агентству не удалось, телефоны предприятия не отвечают. Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2019 года завод «Электрон» был признан банкротом по иску поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть».