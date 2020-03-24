Единороссы придумали, как остановить распространение коронавируса в Екатеринбурге

Свердловское отделение «Единой России» создаст волонтерский центр для помощи людям, находящимся в зоне риска по распространению коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе партийной ячейки. По его словам, волонтеры будут помогать людям пожилого возраста, чтобы у них не было необходимости появляться в публичных местах, где есть риск заразиться вирусом.
Предполагается, что волонтерский центр будет аккумулировать информацию, поступающую в общественную приемную «ЕР», а также в местные отделения партии. «Это будет бытовая помощь гражданам, которые находятся в группе риска: пенсионеры, ветераны, инвалиды. Наши волонтеры будут оказывать им помощь — например, ходить за продуктами, в аптеку», — рассказал пресс-секретарь реготделения Максим Бестфатер.
Как сообщил URA.RU лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, волонтерский центр, который должны открыть 25 марта, не будет являться чисто партийной структурой. «Мы координируем работу с различными волонтерскими организациями: „Волонтерами Победы“, „Волонтерами-медиками“. Также будем привлекать к работе „Молодую Гвардию“ и уже сейчас тесно сотрудничаем с Общероссийским народным фронтом», — поделился Шептий.
На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждены девять случаев коронавируса. Всего в России болеет свыше 430 человек.
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