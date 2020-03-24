В Тюмени раскрыли убийство 30-летней давности

Преступление было совершено недалеко от ж/д вокзала Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Три жителя Тюменской области пойдут под суд за убийство, совершенное в 1990 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СК РФ. Обвиняемых будут судить за разбой и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

По версии следствия, осенью 1990 года трое тюменцев решили ограбить одного из пассажиров железнодорожного вокзала. «Жертвой стал 38-летний мужчина, который направлялся из Нижневартовска в Свердловск. Предложив ему выпить, предполагаемые преступники заманили жертву в подвал дома у Привокзальной площади и убили. Имущество и деньги убитого разделили между собой», — пояснили в ведомстве.

Раскрыть дело по горячим следам не удалось, но работа не прекращалась. Причастные к убийству были установлены спустя 29 лет. Ими оказались ране судимые тюменцы, один из которых находился за решеткой.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СКР. По новой редакции закона, обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.