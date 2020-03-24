Российские солдаты пожаловались, что в армии их не защищают от коронавируса

Солдаты боятся собираться группами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Солдаты российской армии боятся заразиться коронавирусом, рассказали URA.RU в «Комитете солдатских матерей». По словам заместителя председателя организации Андрея Курочкина, к ним массово поступают звонки от обеспокоенных срочников и их родителей.

«Звонки пошли, как только появилась тревога в обществе насчет коронавируса. Солдаты и их родители стали постоянно звонить. Жалобы поступают на то, что ничего не делается в армии для защиты. Никаких профилактических мер не проводится. Солдаты рассказывают, что у них как были совместные построения по 300-500 человек, так и проводятся», — рассказал агентству общественник.

По его словам, озабоченность солдат и их родителей вызывает приближающийся весенний призыв, когда армия пополнится новыми выходцами с гражданки. «10-14 апреля будут первые отправки в армию новых призывников. Ребята перед этим посетят поликлиники и больницы для обследования. Все они попадают в зону риска, так как могут контактировать с потенциально больными. Потом все они концентрируются в сборном пункте и отправляются в войска», — поделился своими опасениями Курочкин.

При этом в Комитете солдатских матерей Югры агентству рассказали, что в некоторых частях предпринимаются меры для обеспечения карантина. «У нас подшефные ребята в Елани [воинская часть в Свердловской области], где мне рассказали, что они полностью закрылись от гражданских лиц и жестко соблюдают карантин. Также я связывалась с Новосибирском, где тоже прекратили контакты с гражданскими лицами», — рассказала глава окружного комитета солдатских матерей Ирина Браун.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Минобороны РФ не удалось. Начальник Главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин 23 марта сообщил, что в армии есть достаточный запас препаратов, защитных средств и оборудования, чтобы оказывать помощь пострадавшим от вирусных инфекций. По его словам, на данный момент в армии и на флоте не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.