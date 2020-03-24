Бывший заместитель курганского мэра нашел новую работу

Экс-заместитель главы Кургана Игорь Постовалов нашел работу в сфере культуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-заместитель главы Кургана по социальной политике Игорь Постовалов устроился на работу в «Городской центр культуры и досуга». Он занял должность заместителя директора. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

«Игорь Владимирович в департаменте соцполитики администрации Кургана проработал 10 лет. Сейчас занял пост замдиректора в муниципальном учреждении. Коллегам его повезло, что работают с ним. Он — настоящий профессионал», — отметил источник.

В «Городском центре культуры и досуга» подтвердили, что Постовалов там работает. Но на момент звонка URA.RU его не было на месте.

Учредителем центра является мэрия. К муниципальному учреждению относятся кинотеатр «Россия», культурные центры «Курган» и «Современник», детский лагерь «Звездный».

Игорь Постовалов ушел с поста замглавы Кургана по социальной политике в январе. Его место сейчас занимает бывший замглавы Кетовского района по социальной политике Елена Ситникова, которая работала в команде нынешнего замгубернатора по экономике Владимира Архипова.