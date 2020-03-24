Главврач пермской больницы госпитализирован с подозрением на коронавирус

Главный врач одной из пермских больниц госпитализирован в связи с подозрением на коронавирус, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Пермского края. Медик помещен под наблюдение после возвращения в Пермь из заграничной поездки.
«С подозрением на заболевание короновирусом госпитализирован главврач одной из больниц Перми. Под наблюдение он был взят после возвращения из отпуска», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
Сейчас сотрудники минздрава и Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, с которыми контактировал медик после возвращения в Пермь. По состоянию на 23 марта в Пермском крае подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще более тысячи человек помещены на карантин.
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