23 марта 2020
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20 марта 2020

Главврач пермской больницы госпитализирован с подозрением на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный врач пермской больницы мог заразиться коронавирусомФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный врач одной из пермских больниц госпитализирован в связи с подозрением на коронавирус, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Пермского края. Медик помещен под наблюдение после возвращения в Пермь из заграничной поездки.

«С подозрением на заболевание короновирусом госпитализирован главврач одной из больниц Перми. Под наблюдение он был взят после возвращения из отпуска», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Сейчас сотрудники минздрава и Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, с которыми контактировал медик после возвращения в Пермь. По состоянию на 23 марта в Пермском крае подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще более тысячи человек помещены на карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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