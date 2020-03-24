Эксперимент удался, но результат главу региона не устроил Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Созданная в Югре горячая линия по вопросам коронавируса «прошла тест с отрицательным результатом». Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова, которая попросила во время заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции позвонить по номеру 8-800-301-68-88 (региональный телефон «горячей линии»). Проверка прошла во время прямого эфира, который транслировался через Instagram главы региона.

Номер телефона набрал секретарь регионального оперативного штаба Александр Тиртока. По легенде, он прилетел из Франции и сейчас с температурой находится в аэропорту. Ответившая на звонок оператор приняла информацию, но для разъяснения дальнейших действий перевела звонок на департамент здравоохранения. Через несколько минут ожидания ответа так и не последовало.

«Человек, позвонивший по такому поводу и вынужденный столько ждать — это никуда не годится. Все нужно протестировать на безотказность. Нужно расширять количество операторов, нужно добиваться нормального качества. Система прошла тест с отрицательным результатом», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба зараженных находятся в больнице Сургута под наблюдением врачей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В Югре из-за борьбы с этой болезнью с 18 марта введен режим повышенной готовности.