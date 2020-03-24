На Урале мошенники нашли способ нажиться на коронавирусе

В мэрии подтвердили, что не занимаются такими проверками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мошенники, представляясь сотрудниками администрации Кургана, предлагают местным предприятиям откупиться от проверки, связанной с коронавирусом. Об этом сообщил департамент промышленности и транспорта Курганской области в соцсетях.

Представители департамента рассказали, что курганским предприятиям начали поступать звонки от неизвестного пользователя. «Он представляется сотрудником администрации Кургана, сообщает о предстоящей проверке по соблюдению мер предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. И предлагает „откупиться“ от указанной проверки», — объяснили в ведомстве.

«Мы не принимаем таких мер, и к нам не обращались по поводу подобных звонков. Мы призываем граждан, предприятия и организации не доверять телефонным звонкам, а обращаться за комментариями к официальным представителям», — ответили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. В департаменте напомнили, что подобные проверки могут проводить только сотрудники Роспотребнадзора.

Представители власти рекомендуют по факту звонков обращаться в правоохранительные органы. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что им жалобы пока не поступали.

В 2019 году мошенники рассылали предприятиям письма от имени Андрея Саносяна, который тогда был первым замом губернатора. В декабре мошенники обманывали переводчиков от имени директора департамента развития городского хозяйства Кургана Вадима Лютикова. В том же месяце в школы звонили лица, которые, представляясь сотрудниками прокуратуры, вымогали деньги.