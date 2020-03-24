Польша экстрадировала в Россию сбежавшего совладельца ТРЦ «Зимняя вишня»

Польша экстрадировала в Россию сбежавшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры РФ.
«Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой», —говорится в сообщении.
Деньги были перечислены по мнимому договору на счет подконтрольной Комковой компании под видом средств оплаты услуг по проектированию. Позже средства обналичили. Несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода ТРЦ в эксплуатацию.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек (37 из них — дети), произошел в марте 2018 года. В память о погибших на месте трагедии высажено 60 деревьев и возведен Парк Ангелов, сообщает «Газета Кемерова». Судебный процесс над виновниками пожара начался в мае 2019 года. Весной нынешнего года Вишневский, бывший гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которая владела торговым центром «Зимняя вишня», был задержан в Польше.