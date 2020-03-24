Уралец после ссоры с женой сообщил врачам, что у нее коронавирус

К административной ответственности привлечен житель города Тавда (Свердловская область), пошутивший про коронавирус. Выяснилось, что мужчина сделал ложный вызов в скорую помощь из-за ссоры с женой.
«В ЕДДС позвонил местный житель и сообщил, что его супруга больна коронавирусом. На адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. Для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции», — рассказал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
По данным Горелых, на следующий день был обнаружен звонивший — безработный, ранее судимый Евгений, 1987 года рождения. При опросе мужчина признался, что пришел домой пьяным. Там его встретили разгневанные жена с тещей, произошла ссора. Мужчина решил отомстить жене и позвонил в ЕДДС с заявлением о коронавирусе у супруги. Возбуждено дело по статье 19.13 КоАП «заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи».
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