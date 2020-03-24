Владимир Путин не покидал Москву, несмотря на заявления некоторых политиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где наблюдаются пациенты с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент провел совещание, посвященное мерам по борьбе с коронавирусом», — говорится в публикации на сайте российского лидера. Он пообщался с главным врачом инфекционной больницы Денисом Проценко и оценил работу медиков. «Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм», — пояснил глава государства.

Президент также заметил, что в больнице уделяют особое внимание тяжелым пациентам. «Вокруг койки сразу три специалиста работают. Совсем другая жизнь начинается», — заключил Путин.

До этого глава государства провел рабочую встречу по вопросам борьбы с коронавирусом. Совещание, на котором присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко, прошло в резиденции президента в Ново-Огарево. По словам Пескова, президент заслушал отчеты ведомства о том, как обстоят дела. На самой встрече было принято решение посетить больницу в Коммунарке, чтобы увидеть, как ведется борьба с инфекцией.

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что визит Путина в больницу говорит о том, что власти уверены в своих действиях по борьбе с коронавирусом. «Президент не боится заболеваний и особенно именно этого коронавируса, [находится] в хорошей физической форме и [демонстрирует] контраст с лидерами других стран», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный написал в своем Twitter, что Владимир Путин якобы покинул Москву и переехал в резиденцию на Валдае, чтобы не заразиться коронавирусом. После этого журналисты обвинили оппозиционера в том, что он намеренно сеет панику в условиях пандемии. В частности, заявление политика осудил телеведущий Антон Красовский.

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Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

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