Авиакомпания Utair вслед за Nordwind начала отменять рейсы из Кургана в Москву

Пока Utair отменила три рейса из Кургана в Москву в ближайшие 10 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменяет три авиарейса по маршруту Москва — Курган — Москва, которые должны были состояться в ближайшие дни. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте аэропорта Кургана.

«27, 31 марта и 3 апреля рейсы ЮТ-266 и ЮТ-265 отменены», — сообщается в объявлении. Причины отмены рейсов не указаны. В пресс-службе аэропорта предложили обратиться за комментариями к перевозчику. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос.

С начала февраля до настоящего времени ежедневно выполнялось два рейса из Кургана в Москву. Их осуществляли авиакомпании Utair и Nordwind. На прошлой неделе URA.RU стало известно о сокращении количества рейсов Nordwind — авиакомпания отменила вылеты самолетов по вторникам, четвергам и субботам как минимум до конца мая. Таким образом, 31 марта не будет ни одного рейса из Кургана в Москву.

В Nordwind Airlines отмену рейсов объясняли снижением динамики бронирования. «Будет рост покупок билетов — мы рейсы будем наращивать, сейчас динамика идет на спад», — заявлял URA.RU официальный представитель авиакомпании Александр Сухоруков.