Вирусологи: даже переболев коронавирусом, можно заразиться им еще раз

Медики поспорили насчет иммунитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разные данные о том, вырабатывается ли иммунитет у переболевших коронавирусом, связаны с недостаточным объемом статистики о заболевании. Об этом заявили эксперты, комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила, что у перенесших заболевание вырабатывается иммунитет. Однако ранее иностранные специалисты неоднократно заявляли, что данных о выработке иммунитета нет. Более того, были сообщения о повторных заражениях коронавирусом.

«Иммунитет зависит от иммуногенности вакцины — приводит ли она к выработке большого количества антител. Иммунитет еще зависит от того, как мы умеем откликаться на этот антиген», — перечислил важные факторы вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. «Нужна статистика, большое количество наблюдений, надо понять, что является частным случаем, а что — закономерностью», — подчеркнул он.

«Вирусы очень быстро мутируют, потом он [коронавирус] может поменяться, и это будет уже немного другой вирус», — объяснил врач-эпидемиолог Тимур Пестерев. В то же время он предположил, что течение болезни после повторного заражения коронавирусом будет проходить гораздо легче. «Человек переболевает в скрытой или легкой форме», — уточнил он.

В настоящий момент в России официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели.