Круглый стол в Ельцин Центре пройдет только в том случае, если голосование по поправкам будет перенесено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Руководство Ельцин Центра, временно закрытого из-за угрозы распространения коронавируса, решило не проводить круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию России, который планировался на март. Первый заместитель исполнительного директора президентского центра Людмила Телень сообщила URA.RU, что проведение мероприятия в других форматах, например, в режиме онлайн-конференции, пока не рассматривается.

По мнению Телень, возможность провести круглый стол в обычном режиме сохраняется только в том случае, если всероссийское голосование по поправкам будет перенесено с 22 апреля на более поздний срок. При этом полностью отказываться от образовательной и культурной программы из-за карантинных мер Ельцин Центр не будет.

На время действия ограничений президентский центр планирует ввести новый видеопроект — цикл онлайн-лекций, посвященных влиянию пандемии коронавируса на мировое сообщество. «Историки, психологи, социологи будут рассказывать о „мире после пандемии“. Начало проекта запланировано на середину следующей недели, тогда же мы и сможем назвать наших участников», — сообщила URA.RU Людмила Телень.

Собеседница агентства также сказала, что у руководства Ельцин Центра нет прогноза, когда культурная площадка сможет вернуться к обычному режиму работы: «Это зависит от развития пандемии на территории нашей страны — прогнозы строить трудно». В то же время организаторы выставки «Домофест», которая должна была состояться в Ельцин Центре 28 марта, сегодня сообщили о переносе события на 17 октября.

В Ельцин Центре ранее сообщали URA.RU, что проведут круглый стол с участием депутата Госдумы Павла Крашенинникова, свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой и завкафедры конституционного права Высшей школы экономики Михаила Краснова. Не мероприятии планировалось обсудить поправки в Конституцию, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Документ расширяет социальные гарантии государства перед населением, а также дает Путину возможность избраться на новый президентский срок.

Первый президент России Борис Ельцин, которому посвящен Ельцин Центр, в 1993 году принял действующую Конституцию страны. В музее центра один из павильонов посвящен Основному закону страны.