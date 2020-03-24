Два крупных завода Урала переводят сотрудников на удаленную работу

Уральский завод химического машиностроения («Уралхиммаш») и Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ, «Уралмашзавод») готовятся к переводу сотрудников на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах предприятий.
Гендиректор управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер приказал всем предприятиям группы отменить командировки в зарубежные страны. На «Уралмашзаводе» сообщили, что на удаленную работу переведены сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно: менеджеры по продажам, экономисты, специалисты по закупкам, бухгалтеры и другие специалисты. «На сегодняшний день в таком режиме только на „Уралмашзаводе“ трудятся около 90 человек», — уточнили на УЗТМ.
В пресс-службе «Уралхиммаша» агентству рассказали о подготовке к переводу работников категории «руководитель, специалист, служащий» на дистанционную форму работы. «Оплата труда при работе на удаленном доступе будет производиться в соответствии с положениями трудового договора. Но при этом будет организован контроль объема и качества выполненных сотрудником работ», — заявили на заводе. Для сотрудников старше 60 лет, чья специфика не позволяет перейти на дистанционную работу, будут созданы изолированные рабочие места.
Источник URA.RU на одном из указанных предприятий сообщил, что, несмотря на заверения руководства, сотрудники переживают о возможном изменении системы оплаты труда. «Есть опасения, что проделанная работа будет оплачиваться по другим стандартам, и люди потеряют в зарплате. Некоторым придется оформлять допсоглашения», — объяснил собеседник.