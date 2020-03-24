В Перми в условиях коронавируса собрались провести международную конференцию

Центр спортивной подготовки Прикамья хочет провести конференцию на тему туризма в апреле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр спортивной подготовки Пермского края в апреле планирует провести международную конференцию «Физическая культура. Спорт. Туризм. Научно-методическое сопровождение». Информация о проведении соответствующего аукциона опубликована в единой информационной системе госзакупок. При этом в регионе из-за коронавируса действует запрет на проведение мероприятий, где будет больше 50 участников.

«Место оказания услуги: Пермь, улица Пушкина, 42. Срок оказания услуги: апрель 2020 года, дата оказания услуг согласовывается с заказчиком не позднее, чем за два дня до даты начала мероприятия», — сказано в техзадании. Там уточняется, что исполнитель должен будет представить 120 блокнотов и программ мероприятия, а также 240 сертификатов.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили URA.RU, что не планируют проводить конференцию в апреле. Там уточнили, что после проведения аукциона будет заключено дополнительное соглашение, где будет отражена информация о переносе мероприятия.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. По данным на 24 марта, в регионе подтверждено три случая заражения.