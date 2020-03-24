Карта распространения коронавируса в Екатеринбурге. Наибольшая угроза — в пяти частях города

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Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, больной, носилки, защитный костюм, медики
В Екатеринбурге число заболевших достигло 13 человекФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больные коронавирусом екатеринбуржцы были госпитализированы из микрорайонов ЖБИ, Заречный, Пионерский, Академический и Ботанический. URA.RU разобралось в географии распространения коронавируса в Екатеринбурге.

Точные данные заболевших горожан не сообщаются, однако известно, что в указанных на карте домах Екатеринбурга проходили мероприятия по дезинфекции мест общего пользования.

Сейчас число доставленных в инфекционное отделение ГКБ №40, по официальным сведениям, достигло 13 человек. Большая часть из них переносит болезнь в легкой форме, один — старше 70 лет — в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни у заболевших нет. Известно, что все они привезли инфекцию из Европы и в Екатеринбурге имели контакт с членами своих семей. Потенциальные контактеры находятся под наблюдением медиков и санитарных врачей.

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