Больные коронавирусом екатеринбуржцы были госпитализированы из микрорайонов ЖБИ, Заречный, Пионерский, Академический и Ботанический. URA.RU разобралось в географии распространения коронавируса в Екатеринбурге.
Точные данные заболевших горожан не сообщаются, однако известно, что в указанных на карте домах Екатеринбурга проходили мероприятия по дезинфекции мест общего пользования.
Сейчас число доставленных в инфекционное отделение ГКБ №40, по официальным сведениям, достигло 13 человек. Большая часть из них переносит болезнь в легкой форме, один — старше 70 лет — в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни у заболевших нет. Известно, что все они привезли инфекцию из Европы и в Екатеринбурге имели контакт с членами своих семей. Потенциальные контактеры находятся под наблюдением медиков и санитарных врачей.
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