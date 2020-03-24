Дмитрий Медведев обозначил губернаторам задачи по работе в условиях коронавируса

Дмитрий Медведев призвал глав регионов найти формы помощи бизнесу в условиях пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии. Для 13 кандидатов, девять из которых — главы регионов, он обозначил задачи для работы реготделений в условиях пандемии коронавируса.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и Калужской области Владислав Шапша, губернаторы Липецкой области Игорь Артамонов, Магаданской области Сергей Носов, Новгородской области Андрей Никитин, а также глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Назначение губернаторов главами реготделений партии необходимо в условиях сегодняшних вызовов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медведев призвал глав регионов найти формы помощи бизнесу из-за ситуации с коронавирусом. Он напомнил, что эта работа уже ведется в правительстве России и в федеральном парламенте. Кроме того, глава «Единой России» поблагодарил медработников и волонтеров, работающих в условиях пандемии.

Своих собеседников Медведев призвал к ответственности и самодисциплине, а также предложил оказывать помощь всем нуждающимся. Он напомнил, что «Единая Россия» готовит предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно. Также партия организует в регионах волонтерские центры по оказанию помощи гражданам из «группы риска».

Глава «Единой России» подчеркнул, что назначение высших должностных лиц субъектов РФ на должность руководителей региональных отделений партии в нынешних условиях является правильным шагом. «Сейчас нужно добиться максимального эффекта — помочь стране и людям», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную Думу. «Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как „народное бюджетирование“. Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах», — сказал Медведев.

В регионах единороссы активно работают в части оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. «Мы 25 марта открываем Волонтерский центр. Его работа будет направлена в первую очередь на оказание помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам. То есть тем, кто в условиях распространения коронавируса находится в самом уязвимом положении», — сообщил URA.RU лидер свердловских (на Среднем Урале на 23 марта зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом) единороссов Виктор Шептий, уточнив, что информация к волонтерам о необходимой помощи будет поступать через партийцев.

Секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев поддержал свердловского коллегу. «Мы создаем чаты, где соседи по дому, кварталу, населенному пункту смогут общаться и эффективно реагировать на потребность в помощи. На сегодняшний день мы сделали уже больше сотни звонков. Трое земляков вернулись из заграничной поездки и благодаря разъяснениям единороссов смогли правильно оформить больничный лист по карантину», — рассказал Кафеев.

Ранее в «Единой России» заявили, что из-за пандемии коронавируса партия сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям 2020 года, транспортные и другие организационные расходы. Эти средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам, пожилым людям, одиноким пенсионерам).