Принимаемые меры помогают сдерживать рост заболеваний в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России медики продолжают удерживать ситуацию с коронавирусом под контролем — об этом свидетельствует график изменения количества выявленных больных. На фоне других стран рост числа заболевших в России до 495 человек оказался незначительным.

После того, как о победе над пандемией коронавируса сообщил Китай, лидерство по числу заболевших удерживает Италия. Там, по данным на 24 марта, заражены вирусом 64378 человек, из них 6077 скончались. Серьезный рост отмечен в США: заболели 46450 человек, 593 умерли.

Неблагоприятной обстановка по коронавирусу остается в Испании: заражены 39673 человек, скончались 2696. В Германии большое число инфицированных кононавирусом (30138 человек), однако смертность на фоне других стран невелика — зафиксировано 130 смертей. Во Франции коронавирусом заразились 19865 человек, умерли 860.

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев объяснил, что относительно благополучная обстановка в России вызвана целым рядом причин: «Во первых, у нас не такая густонаселенная страна, мы границы перекрыли довольно рано. У нас более прохладная погода, меньше людей гуляют и собираются вместе». Также, по его мнению, санитарно-эпидемиологические службы в России работают качественно.

Ранее эксперты сообщали URA.RU, что система эпидконтроля в России работает лучше, чем в европейских странах, однако число заболевших может вырасти из-за массового возвращения туристов из других стран.