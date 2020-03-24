Главврач больницы в Коммунарке предупредил Путина о двух сценариях по коронавирусу

По словам врача, в Москве ситуация уже пошла по итальянскому сценарию (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

России стоит готовиться к самому тяжелому сценарию распространения коронавируса, по которому развивалась ситуация в Италии, где за сутки количество заражений увеличивалось на несколько тысяч человек. Такое мнение высказал главврач ГКБ №40 Денис Проценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время осмотра больницы в Коммунарке.

«Сейчас описано два сценария: „азиатский“ сценарий, когда это быстро стихает, и „итальянский“, когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать „итальянский“ сценарий», — приводит слова Проценко официальный портал президента РФ.

По мнению врача, Москва уже пошла по итальянскому пути, и если дальше произойдет новый всплеск заражений, госпиталь в Коммунарке будет готов трансформироваться, чтобы принять большое количество больных. Он отметил, что как минимум 190 больничных коек из 606 могут перевести в реанимационные. Главврач также подчеркнул, что, если Россия пойдет по «китайскому» или «корейскому» сценарию, статистика заражений пойдет на спад уже в апреле—мае.

Владимир Путин посетил больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке 24 марта. Чтобы избежать заражения, глава государства надел желтый защитный костюм с маской для фильтрации воздуха, напоминает телеканал 360. Ранее сообщалось, что за сутки количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 64 человек. 22 россиянам удалось справиться с болезнью, напоминает агентство Nation News.