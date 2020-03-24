Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

По словам бизнесмена, ведомство ведет себя нерешительно на фоне начавшегося кризиса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банк России не до конца понимает опасность экономического кризиса из-за коронавируса и снижения цен на нефть или же пытается не говорить о реальных проблемах. Об этом во вторник заявил бизнесмен, председатель компании «Базовый Элемент», экс-руководитель компаний «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска.

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 1950-х и 1960-х годов», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. К посту бизнесмен прикрепил статью на своем официальном сайте, в которой резко раскритиковал политику регулятора.

Так, Дерипаска обвинил Центробанк в нерешительности: по его мнению, ведомство будет готово принять серьезные меры только тогда, когда кризис проявит себя сильнее. Бизнесмен возмутился отказом Центробанка понизить ключевую ставку в условиях кризиса, заявив, что тем самым он действует в противовес мировым центральным банкам.

Дерипаска также считает недостаточными меры поддержки граждан в условиях коронавируса. По его словам, рекомендация реструктурировать долги и не штрафовать за просрочку должна работать не только для больных коронавирусом, но и для граждан, которые понесли потери из-за распространения инфекции.

Ранее Дерипаска призвал ввести в России карантин на 60 дней и полностью закрыть границы для иностранцев. Отказ от этого решения, по мнению бизнесмена, вызовет резкий рост числа зараженных, а его последствия для власти будут серьезнее, чем «развал страны в 1991 году».