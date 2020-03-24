24 марта 2020

Шахматную олимпиаду в Москве перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

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Всероссийский чемпионат по шахматам среди осуждённых в ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области. Нижний Тагил, осужденные, колония, шахматы, шахматный турнир, шахматные фигуры
Кроме того, перенесены Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс FIDEФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководство Международной шахматной федерации (FIDE) приняло решение перенести Всемирную шахматную олимпиаду из-за коронавируса. Церемония открытия Олимпиады должна была проходить в июле в Ханты-Мансийске, а основной турнир — в Москве.

«Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом по всему миру FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады», — отмечает пресс-служба Международной шахматной федерации. Кроме того, перенесены Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс FIDE.

В настоящий момент в мире уже более 405 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, более 18 тысяч погибли.

Ранее URA.RU сообщало о том, что шахматная олимпиада пройдет одновременно в Москве и Ханты-Мансийске. Соревновательная программа турнира была запланирована в столице, а Ханты-Мансийску досталась церемония открытия турнира.

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© Служба новостей «URA.RU»
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