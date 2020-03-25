Легкую форму коронавируса разрешили лечить дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома, а также установили, какие лекарства при этом нужно принимать заразившимся. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.

Так, госпитализировать необходимо лиц старше 65 лет, беременных, людей с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, а также обструктивной болезнью легких. Тем, кто не входит в эти группы и не имеет серьезных симптомов, должны соблюдать самоизоляцию. В случае обострения коронавируса необходимо вызвать врача.

«Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома, назначить лечение: Лопинавир+Ритонавир 400мг/100мг каждые 12 часов 14 дней. Патогенетическое лечение. Регидратирующий раствор. Обильное питьё», — говорится в документе. Также пациентам рекомендуют при необходимости принимать жаропонижающие средства, парацетамол.

По данным сайта Coronavirus-monitor.ru, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило отметку в 417 тысяч человек. Больше 18 тысяч скончались, более 105 тысячам удалось выздороветь.