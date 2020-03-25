Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что рэпера нужно назвать «мистером микробом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вернувшийся на родину из США рэпер Джиган нарушил режим самоизоляции и устроил домашнюю вечеринку. Музыкант позвал в гости друзей и приятно проводил с ними время в звукозаписывающей студии на территории дома. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поведение музыканта «негодяйством».

«Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом», —цитируют РИА «Новости» Милонова. По словам парламентария, на клипах и песнях рэпера должен появиться специальный знак, который будет напоминать о том, что он — нарушитель карантина и разносчик инфекции. «И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а «мистером микробом», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Джиган сбрил брови и съехал от семьи. Артист в последнее время вел себя агрессивно, матерился и оскорблял подписчиков. По некоторым данным, музыкант попал в клинику Palm Beach Shores Rehab, где проходят лечение люди с алкогольной и наркотической зависимостью.