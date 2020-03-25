Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайские ученые выяснили, что умершие, у которых был выявлен коронавирус, чаще всего страдали от повышенного давления. По данным исследований, гипертония наблюдалась у 38% инфицированных китайцев.

«Были изучены данные 191 зараженного, 54 из которых умерли, а 137 — выписаны из лечебного учреждения. (…). Самой часто встречающейся среди них стала гипертония, она была у 38% инфицированных», — пишут «Известия». Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов отмечает, что от гипертонии в России страдает практически каждый второй взрослый человек. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение.

Гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в том числе и от страха перед коронавирусом, отмечает заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он советует россиянам сохранять здравый смысл и помнить о том, что стресс, который связан с нагнетанием обстановки, может ухудшить состояние здоровья в любом возрасте.

По последним данным, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило отметку в 417 тысяч человек. Больше 18 тысяч скончались, около 105 тысячам удалось вылечиться.