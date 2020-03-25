24 марта 2020

У высокопоставленного сотрудника «ВСМПО-Ависма» подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., верхняя салда, всмпо, титан, всмпо ависма
Топ-менеджер корпорации прибыл неделю назад из Швейцарии вместе с еще двумя сотрудникамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У топ-менеджера корпорации «ВСМПО-Ависма» предварительно подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией. Информацию об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. На самом предприятии на данный момент подтвердили лишь факт заболевания сотрудника.

«Он был с еще двумя высокопоставленными сотрудниками в Швейцарии. Оттуда и мог привезти коронавирус», — сообщил собеседник.

По данным пресс-службы титановой корпорации, сотрудник был доставлен в больницу Екатеринбурга 24 марта. «Заболевший неделю назад прибыл из Европы и по распоряжению генерального директора корпорации „ВСМПО-Ависма“, как и все прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, сдал анализы и находился на двухнедельном карантине, до получения результатов лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что заражение коронавирусом было предварительно подтверждено только по результатам второго исследования. На данный момент врачи и пациент ждут результаты исследований из новосибирского центра «Вектор». «Обеспечен полный комплекс профилактических мероприятий, в оперативном порядке проведена дезинфекция помещений, где находился во временной изоляции заболевший», — объяснили на ВСМПО.

Подтвердить или опровергнуть информацию о заболевании высокопоставленного сотрудника корреспонденту URA.RU не смогли. Там лишь смогли подтвердить, что он является работником компании.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» осуществляет полный технологический цикл производства титановых сплавов: от переработки сырья, до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Компания является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для самолетов Boeing.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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