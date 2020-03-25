Сила толчков составила 7,2 балла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Сахалине провели эвакуацию жителей из-за угрозы цунами. После землетрясения в городе Северо-Курильске эвакуировали около 400 человек.

Ранее сообщалось, что 25 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 балла в 210 километрах от Северо-Курильска и в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в Центральной районной больнице города. Сообщалось об угрозе цунами, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

«По состоянию на 14.30 (по сахалинскому времени) завершена эвакуация населения в безопасную зону. Эвакуировано около 400 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подход волны цунами к Курилам в МЧС ожидался после 9:00 по московскому времени. Высота цунами, как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, может составить около 50 сантиметров.

Власти региона обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и отслеживать сообщения по громкоговорящей связи.

Кроме того, местные жители сняли момент землетрясения на видео.