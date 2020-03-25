24 марта 2020

Нового начальника УМВД Екатеринбурга готовят работать с последствиями конфликта в сквере

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый руководитель УМВД прибыл на Урал из ТвериАлександр Лукманов

В Екатеринбурге личному составу городской УМВД представили нового начальника — Игоря Озерова. Присутствующий на церемонии глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил ему обсудить причины и последствия конфликта в сквере.

Глава Екатерибурга кратко рассказл о численности населения и истории города, после чего уточнил: «В прошлом году мы удержали раскол, который мог произойти. Я говорю о событиях в сквере. И сейчас есть темы, которые могут привести к расколу. Обсудим потом», — подчеркнул Высокинский.

Игоря Озерова в новой должности представлял начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «На территории города происходят значимые политические, спортивные и культурные мероприятия. И как бы мы не стремились использовать гарнизон по профилю, но здесь мы должны часто привлекать личный состав на охрану общественного порядка», — подчеркнул Мешков.

Игорь Озеров переведен на Урал из Твери, где он работал на руководящих постах на протяжении нескольких лет, в том числе служил под руководством нынешнего начальника ГУ МВД Свердловской области Александра Мешкова. В ноябре Игорь Озеров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...