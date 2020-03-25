В Кургане назвали ответственного за паводок

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов будет контролировать ход мониторинга паводковой ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Зауралье определили, кто будет контролировать подготовку к паводку и мониторинг ситуации с наводнением. Ответственным назначен вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Соответствующее распоряжение размещено на сайте управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Курганской области.

«Контроль за исполнением распоряжения [о создании рабочей группы и проведению мониторинга] возложить на вице-губернатора Курганской области [Владислава Кузнецова]», — говорится в тексте документа.

В регионе создана межведомственная рабочая группа, которая проводит мониторинг готовности муниципальных образований к паводку. «Руководителю рабочей группы необходимо утвердить график мониторинга готовности муниципалитетов. В трехдневный срок предоставить доклад губернатору Курганской области [Вадиму Шумкову]», — уточняется в распоряжении.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций Станислав Носков.

В Курганской области, по предварительным прогнозам, ожидается наводнение в некоторых населенных пунктах. Цифры приведены на сайте управления. Тобол — в районе Кургана поднимется до 8,2 м (средний уровень 5,2 м), у села Звериноголовское до 8,9 метров (средний 5,9 м), река Уй — у села Усть-Уйское — 4,9 м (средний 4,4 м), река Исеть — у города Катайска — 4 м (средний 3,9 м), у Далматово 1,9 м (средний 2,1 м), у Шадринска 2,8 м (средний 2,7 м), у села Мехонское 4 м (средний 4,4 м), река Миасс в Каргаполье — 3,4 м (средний 3,7 м).

При максимальных уровнях подъема воды, по данным МЧС, в зону подтопления могут попасть 90 населенных пунктов с общим количеством проживающих в зоне затопления более 18 тыс. человек.