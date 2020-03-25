Хантавирусы обычно распространяют грызуны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мужчина в Китае скончался от хантавируса. Об этом в Twitter сообщило Global Times.

Китаец скончался в салоне автобуса, он проживал в провинции Юньнань. «Врачи проверяют всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса», — пишет «Национальная служба новостей». Сообщается, что это первый зарегистрированный случай смерти от хантавируса.

Разносчиками подобных вирусов являются грызуны. Также известны случаи, когда заражение происходило от укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. При этом хантавирусам не характерно переходить от человека к человеку. Однако несколько таких случаев было зарегистрировано в Аргентине и Чили.

Ранее в Китае была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. В последствии вирус, получивший название COVID-19, распространился по всему миру. В настоящий момент зарегистрировано более 423 тысяч заболевших, из них вылечились более 108 с половиной тысяч, умерло почти 19 тысяч. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 инфицированных вылечились, одна пожилая женщина скончалась от осложнений.