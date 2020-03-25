24 марта 2020
23 марта 2020

В Челябинске выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, газпромнефть, азс, заправка автомобиля
Цены подросли на три ходовых вида топлива одной из сетей АЗСФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинская сеть заправок «Газпромнефть» увеличила цены на две самые востребованные марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФАС.

«ООО „Газпромнефть-Центр“ за прошедшую неделю в Челябинске увеличило цены на 50 копеек на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», — пояснили URA.RU в УФАС.

При этом, по данным антимонопольной службы, цены на бензин АИ-92 на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» остаются самыми низкими в городе. Самый дешевый бензин АИ-95 можно залить на АЗС ООО «Регион».

Антимонопольная служба отчитывается об изменениях цен на топливо еженедельно
Фото: Челябинское УФАС России

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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