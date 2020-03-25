В Челябинске выросли цены на бензин

Цены подросли на три ходовых вида топлива одной из сетей АЗС
Челябинская сеть заправок «Газпромнефть» увеличила цены на две самые востребованные марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФАС.
«ООО „Газпромнефть-Центр“ за прошедшую неделю в Челябинске увеличило цены на 50 копеек на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», — пояснили URA.RU в УФАС.
При этом, по данным антимонопольной службы, цены на бензин АИ-92 на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» остаются самыми низкими в городе. Самый дешевый бензин АИ-95 можно залить на АЗС ООО «Регион».
Антимонопольная служба отчитывается об изменениях цен на топливо еженедельно