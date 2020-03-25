У УралГУФК приостановлена лицензия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) по результатам проверки приостановила аккредитацию Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК) до устранения нарушений. Как сообщил URA.RU источник в руководстве вуза, несмотря на это, новый ректор Сергей Сериков ушел в отпуск.

«Рособрнадзор выявил нарушения, до устранения которых приостановлена лицензия. Несмотря на это, Сериков ушел в отпуск», — сказал собеседник.

В приемной Серикова подтвердили, что он в отпуске. Его обязанности исполняет заместитель по научной работе Александр Окишор. Проректор отказался от подробных комментариев. «Это было уже месяц назад. Ничего комментировать я не буду», — сказал Окишор.

В пресс-службе Рособрандзора подтвердили факт «несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам». «Рособрнадзор 19.02.2020 приостановил университету действие государственной аккредитации образовательной деятельности по специальностям: юриспруденция (бакалавриат), образование и педнауки (бакалавриат), физкультура и спорт (бакалавриат, магистратура). Университету установили срок в один месяц для устранения несоответствий. Рособрнадзор получил уведомление университета об их устранении. Документы находятся на рассмотрении, по результатам будет принято решение о применении в отношении университета административных мер», — добавили в ведомстве.

УралГУФК — единственный окружной вуз с головным офисом в Челябинска, он имеет филиалы в Екатеринбурге и Уфе. За последние годы университет приобрел статус одного из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов арестован по обвинению в получении взяток. Его предшественник Леонид Куликов осужден за хищение денег вуза. Весной силовики проверяли данные, что ректорат завышает себе зарплаты. Студенты-сироты жаловались президенту Владимиру Путину на незаконные поборы.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в 2002 году защищал докторскую диссертацию в УралГУФК. В начале марта он назначил ректором Серикова.