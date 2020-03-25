На диагностику коронавируса власти России потратят почти полтора миллиарда рублей

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Деньги выделены на разработку средств профилактики и диагностики COVID-19Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор получит 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса COVID-19. Соответствующее решение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Выделить Роспотребнадзору ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», — написано в документе.

Роспотребнадзору поручено контролировать расходование средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что Мишустин поручил МВД, Минэкономразвития и Минюсту до 25 марта представить предложение об ужесточении ответственности за нарушения условий карантина, передает агентство Nation News. Кроме того, сообщалось, что больных коронавирусом и контактировавших с ними буду вычислять с помощью сотовых телефонов. Создать систему по слежения за гражданами Мишустин поручил до 27 марта, пишет «Утро.ру».

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