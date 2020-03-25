24 марта 2020
23 марта 2020
22 марта 2020

Экс-глава федерального ведомства на Ямале получил пост в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, портфель
Бывший глава ямальской таможни Сергей Кравчуков занял пост в окружном правительствеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший начальник ямальской таможни Сергей Кравчуков перешел на работу в окружное правительство. Он теперь будет возглавлять службу по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, сообщается на сайте ведомства.

«На должность руководителя службы технадзора ЯНАО с 24 марта 2020 года назначен Кравчуков Сергей Владимирович», — говорится в сообщении на сайте ведомства, которое возглавил бывший глава таможни. Соответствующий приказ был подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Кравчуков — подполковник таможенной службы. Он начал работать в ведомстве с 1998 года. С этого момента назначенец прошел все ступени карьерной лестницы, побывав в должности и инспектора и начальника поста. Он был назначен главой ямальского ведомства в 2013 году. Ямальская таможня, так же как и Ханты-Мансийская была реорганизована и присоединена к Тюменской в октябре 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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