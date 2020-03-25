Экс-глава федерального ведомства на Ямале получил пост в правительстве

Бывший глава ямальской таможни Сергей Кравчуков занял пост в окружном правительстве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший начальник ямальской таможни Сергей Кравчуков перешел на работу в окружное правительство. Он теперь будет возглавлять службу по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, сообщается на сайте ведомства.

«На должность руководителя службы технадзора ЯНАО с 24 марта 2020 года назначен Кравчуков Сергей Владимирович», — говорится в сообщении на сайте ведомства, которое возглавил бывший глава таможни. Соответствующий приказ был подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Кравчуков — подполковник таможенной службы. Он начал работать в ведомстве с 1998 года. С этого момента назначенец прошел все ступени карьерной лестницы, побывав в должности и инспектора и начальника поста. Он был назначен главой ямальского ведомства в 2013 году. Ямальская таможня, так же как и Ханты-Мансийская была реорганизована и присоединена к Тюменской в октябре 2019 года.