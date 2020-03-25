Рыбаки в селе Медведское в Курганской области опасаются, что приезжие предприниматели оставят местное население без рыбы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Конфликт разворачивается между жителями села Медведское в Щучанском районе Курганской области и предпринимателями, которые начали ловить рыбу неводом. Местные жители грозились сжечь трактор у новых рыбаков. Информацию в соцсети «ВКонтакте» опубликовала жительница села Медведское Марина Пашнина.

Фотографии, где видно, как предприниматели ловят рыбу неводом, автор подписала: «Ребята, у нас на Медведском озере происходит беспредел!». В комментариях люди поддержали местных. «Браконьерство хуже измены Родине. Вред растягивается на десятки лет», — написал Сергей Порфиров. «Все гребут, не задумываясь о завтрашнем дне», — уточнил Александр Белов.

На место конфликта выезжали инспекторы Рыбоохраны. В соцсети прошла прямая трансляция встречи. Разговор получился на повышенных тонах. Рыболов, который работает на приезжего предпринимателя, припомнил, как накануне получал угрозы. «Вы [местное население] обещали трактор сжечь вчера ночью», — пояснил сотрудник. Местное население все отрицало. Их возмутило, что инспектор выяснял, кто ставит на озере сети. «Какая разница, кто сети поставил. Ищи, ты власть», — говорили местные рыбаки.

Инспектор уточнил, что установка сетей на озере — незаконна. А добыча неводом, которую ведут предприниматели — легальна. Озеро относится к объектам общего пользования. «Они [бизнесмены] оформили ИП, обратились в администрацию района за разрешением, им выделили квоту. Вы можете сделать также», — пояснил представитель Рыбоохраны.

В разговоре с URA.RU источник в сфере рыбопользования подтвердил, что любой желающий может оформить разрешение на лов рыбы. «Те, кто сейчас работает на озере имеют все необходимые документы. Платят налоги пошлины и сборы», — пояснил источник. Он добавил, что переживать о популяции карасей не стоит. «Напротив, отсутствие добычи карася негативно скажется на качестве рыбы. Размножаясь, они съедают корм и мельчают. Лов позволит рыбе оставаться крупной», — считает инсайдер.

Приезжие рыбаки начали добывать неводом рыбу в озере Медведское в Щучанском районе Курганской области Фото Марины Пашниной