Власти запретили жителям Красноярска выезжать из города из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная трасса М-5 Урал. Челябинская область, автомагистраль, м5, перевозки, автодорога, трасса м5, дорога
Жители региона не смогут покидать свои города из-за пандемии коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителям Красноярского края запретили выезжать за пределы городов. Соответствующее распоряжение с указанием ограничить перемещение граждан между городами руководители муниципалитетов получили от губернатора края Александра Усса.

Подобное решение принимается в качестве меры по противодействию распространению коронавируса. »«Исключение будет сделано для «неотложных поездок»», — пишут argumenti.ru.

Кроме того, глава региона поручил содействовать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями и помогать им в вопросе самоизоляции. Также Усс заявил, что нужно напоминать людям о необходимости реже посещать торговые и другие места массового скопления людей.

Также в Красноярском крае планируют разрабатывать меры по поддержке бизнеса в условиях, вызванных пандемией коронавируса.

Всего в России на настоящий момент зафиксировано 495 случаев заражения новым коронавирусом. 22 россиянина уже смогли поправиться от болезни, еще одна пожилая женщина скончалась в Москве из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...