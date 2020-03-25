Власти запретили жителям Красноярска выезжать из города из-за коронавируса

Жителям Красноярского края запретили выезжать за пределы городов. Соответствующее распоряжение с указанием ограничить перемещение граждан между городами руководители муниципалитетов получили от губернатора края Александра Усса.
Подобное решение принимается в качестве меры по противодействию распространению коронавируса. »«Исключение будет сделано для «неотложных поездок»», — пишут argumenti.ru.
Кроме того, глава региона поручил содействовать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями и помогать им в вопросе самоизоляции. Также Усс заявил, что нужно напоминать людям о необходимости реже посещать торговые и другие места массового скопления людей.
Также в Красноярском крае планируют разрабатывать меры по поддержке бизнеса в условиях, вызванных пандемией коронавируса.
Всего в России на настоящий момент зафиксировано 495 случаев заражения новым коронавирусом. 22 россиянина уже смогли поправиться от болезни, еще одна пожилая женщина скончалась в Москве из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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