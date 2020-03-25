Уральские таксисты останавливают поездки из-за коронавируса

Таксопарки Екатеринбурга несут серьезные потери из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказались таксопарки, сотрудничающие с агрегаторами «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобил». Из-за пандемии коронавируса и перехода многих уральцев на работу из дома бизнесмены в этом месяцев недосчитаются почти половины выручки, рассказали URA.RU два екатеринбургских партнера «Яндекс.Такси». Полное прекращение работы возможно уже к середине апреля.

«Судя по ежесуточным отчетам, заказов стало меньше почти в три раза. Утром никто не едет на работу, потому что карантин, а вечером не выбираются в город, потому что боятся заразиться. Если так пойдет дальше, месяц мы закончим с минусом в 40-45% [по выручке]», — анонимно поделился с агентством владелец таксопарка. Другой предприниматель, три года владеющий парком из 12 машин, признался, что из-за упавшего спроса обслуживание такого бизнеса стало слишком затратным: «Придется или оптимизировать [штат сотрудников], или вообще закрываться».

От падения спроса на такси прежде всего пострадали екатеринбургские водители. «Между заказами сидишь без дела по 15-20 минут, раньше [поездки] шли безостановочно. До этого за смену выносил по 5000-6000 рублей, из них чистыми мне — 1400 рублей. А сейчас больше 800 рублей не набирается, проще уж совсем на линию не выходить», — сообщил URA.RU водитель, работающий с Uber и «Яндекс.Такси».

На фоне упавшего спроса уже начали закрываться таксопарки в Москве (24 марта прекратили работу три), и скоро та же судьба ждет перевозчиков в регионах, заявил URA.RU председатель Межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. «К агрегаторам основная претензия в том, что снижаются тарифы, убираются бонусы, доплаты, а комиссия для водителей остается прежней. Вариантов выживания у таксопарков становится все меньше», — пояснил эксперт.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» попросили паузу на подготовку комментария для URA.RU. Пресс-служба «Ситимобила» получила вопросы агентства в письменной форме, к моменту публикации ответ на них не последовал.