Из-за коронавируса на Ямале ввели ограничения для пожилых людей

Людям старше 60 лет не рекомендовано без необходимости выходить из домов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Ямала рекомендовали ввести в регионе дополнительные мер по недопущению распространения коронавируса, сообщает источник, близкий к оперативному штабу по мониторингу и профилактике завоза инфекции в ЯНАО. Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию группе, рекомендовано не выходить без острой необходимости из своих квартир.

«В ЯНАО приняты те же ограничительные меры для пожилых, как в Москве, — рассказал собеседник корреспонденту. — Но поскольку населения все-таки меньше, то планку установили на уровне 60 лет, а не 65, как в столице». По данным источника, такая мера принята «на опережение», так как в регионе пока не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Накануне в регионе была создана специальная «горячая линия» для пожилых людей. Кроме того, уже набрано достаточное число волонтеров, которые будут доставлять пожилым ямальцам продукты и предметы первой необходимости.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правительство ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ рекомендовал людям старше 60 лет лишний раз не выходить из дома, ограничить посещения магазинов и отказаться от поездок на общественном транспорте. По данным оперативного штаба по мониторингу и предупреждению завоза коронавируса в ЯНАО, сейчас в больницах находится 22 человека, число ушедших в карантин на самоизоляцию достигло 554 человек.