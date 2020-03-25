Познер обратился к россиянам, не верящим в существование коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС
Познер призвал серьезно относиться к коронавирусуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал людей, не верящих в коронавирус, и призвал серьезнее относиться к заболеванию. Обращение он опубликовал в Instagram.

«Коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Тупость и упрямство — это не только не полезно, это признак умственной отсталости», — написал журналист, обращаясь к тем, кто называет пандемию «фигней и пропагандой».

Он отметил, что никакому политику не нужен коронавирус, от него страдает экономика и бизнес. По мнению Познера, COVID-2019 обойдется государству в сотни миллиардов рублей, долларов и евро. «Думать не менее полезно, чем сомневаться», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер назвал сроки окончания пандемии. Он считает, что переломный момент в борьбе с заболеванием произойдет в конце мая. После этого количество заболевших начнет сокращаться, пишут «Дни.ру».

В настоящий момент во всем мире коронавирусом болеют более 424 тысяч человек. Главные эпицентры пандемии — Италия, Испания, Иран, США, Германия и Франция, сообщает «Федеральное агентство новостей». В России заражены 495 человек, большинство из них находится в Москве и Московской области. Свердловская область занимает четвертое место по количеству больных — их в регионе 13.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...