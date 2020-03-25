Познер обратился к россиянам, не верящим в существование коронавируса

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал людей, не верящих в коронавирус, и призвал серьезнее относиться к заболеванию. Обращение он опубликовал в Instagram.
«Коронавирус — это не придумка, от придумок люди не умирают. Тупость и упрямство — это не только не полезно, это признак умственной отсталости», — написал журналист, обращаясь к тем, кто называет пандемию «фигней и пропагандой».
Он отметил, что никакому политику не нужен коронавирус, от него страдает экономика и бизнес. По мнению Познера, COVID-2019 обойдется государству в сотни миллиардов рублей, долларов и евро. «Думать не менее полезно, чем сомневаться», — заключил журналист.
Ранее Владимир Познер назвал сроки окончания пандемии. Он считает, что переломный момент в борьбе с заболеванием произойдет в конце мая. После этого количество заболевших начнет сокращаться, пишут «Дни.ру».
В настоящий момент во всем мире коронавирусом болеют более 424 тысяч человек. Главные эпицентры пандемии — Италия, Испания, Иран, США, Германия и Франция, сообщает «