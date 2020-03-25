В екатеринбургской поликлинике больных и здоровых принимают в одном месте

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на то, что в поликлинике № 7 на улице Сыромолотова больных и здоровых пациентов принимают в соседних кабинетах.
«Надо было получить больничный лист. Отдельный бокс для больных оказался закрыт. В регистратуре сказали, что врачи из 101 кабинета куда-то уехали. В итоге в кабинете 207 принимали людей без температуры и признаков ОРВИ. А рядом принимали больных. И все эти больные сидели и чихали на здоровых», — рассказала читательница URA.RU.
Застать по телефону главного врача больницы № 7 корреспонденту URA.RU не удалось. В Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга поставили под сомнение, что такое могло произойти.
В пресс-службе Управления пояснили, что в поликлинике № 7 прием пациентов с признаками ОРВИ ведется на первом этаже. «Администратор на входе координирует работу с пациентами, всех с признаками ОРВИ направляет в 101-й кабинет. В 207-м кабинете — ведется прием больных с остеохондрозом, панкреатитом, гипертонией, не температурящих пациентов и без признаков ОРВИ. В 208-м кабинете, действительно, организована выписка больничных листов. Никаких нарушений в потоках пациентов нет», — заверили URA.RU в пресс-службе Управления здравоохранения.
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