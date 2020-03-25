В Прикамье два новых случая заражения коронавирусом

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
В Пермском крае подтверждено пять фактов заражения коронавирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае 25 марта подтвердилось еще два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор. Ранее в регионе было подтверждено три случая заражения.

«Пермский край — 2», — сказано в сообщении Роспотребнадзора, где говорится о 163 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Источник URA.RU, близкий к руководству регионом, говорит, что два заразившихся не являются жителями краевой столицы. «Могу ошибаться, но они вроде из Верещагинского района», — сообщил он.

В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили URA.RU, что не располагают данной информацией. Там также рассказали, что с 25 марта все анализы для подтверждения диагноза направляются в Москву. Ранее подтверждения ждали из Новосибирска.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье введен режим повышенной готовности. 25 марта на самоизоляции находится более 2500 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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