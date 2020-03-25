В Прикамье создали сервисы о ситуации с коронавирусом в крае

Информационное агентство URA.RU запускает в Пермском крае viber и telegram каналы «
Первый случай заражения новым коронавирусом в регионе подтвердили 13 марта. Заболевший незадолго до этого вернулся в Пермь из Франции. На настоящий момент в регионе пять подтвержденных случаев заражения COVID-19. Еще 39 человек находятся под наблюдением с симптомами ОРВИ — у них взяты анализы на наличие коронавируса. На домашнем карантине находится 2521 человек.
По данным coronavirus-monitor.ru в мире зафиксировано более 427 с половиной тысяч пациентов с COVID-19. Из них выздоровело около 106 с половиной тысяч, умерло чуть более 19 тысяч. Всего в России подтверждено 658 случаев заражения COVID-19 в 55 регионах страны. Из них выздоровело 30 человек.
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«Коронавирус.Пермь» в