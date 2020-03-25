Курганскую школу в элитном районе некому ремонтировать

Учеников курганской школы перевели в другие учреждения из-за капремонта, который еще не начался Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Кургане ищут подрядчика для капитального ремонта школы №11 в микрорайоне Шевелевка, который считается элитным. Капремонт, который должен был начаться в январе, до сих пор не ведется. Власти отказались от услуг строительной компании, выигравшей аукцион ранее. Информация о новой процедуре размещена на сайте госзакупок.

«Срок выполнения работ по контракту: с даты подписания до 30 июля 2020 года», — говорится в новом проекте контракта. Эта же дата была указана в предыдущем аукционе, который в 2019 году выиграла московская компания «В-групп». Однако к работам по капремонту школы организация не приступила. По соглашению сторон, власти расторгли контракт. Теперь ищут нового подрядчика.

В отличие от предыдущего, новый аукцион заявлен на меньшую (на 3,6 млн рублей) сумму — 46,3 млн рублей. Кроме того, заказчиком работ выступила не мэрия, а правительственная структура — «Центр закупок и бухучета Курганской области».

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что у городских властей нет опасений по поводу окончания ремонта. «Срок проведения аукциона — март. В апреле работы по капремонту будут продолжены. Завершить ремонт здания школы планируется до начала учебного года», — говорится в ответе мэрии. Там также добавили, что сейчас в школе проходит ремонт вентиляции и окон.

В школе должны отремонтировать кровлю, эвакуационные выходы, кирпичную кладку наружных стен. Также в планах замена коммуникаций. Из-за капитального ремонта, который должен был начаться в январе, в другие образовательные учреждения перевели более 800 учеников.