Фонд барда Новикова выселяют на улицу

Благотворительный фонд «400-летие дома РомановыхС на Урале, президентом которого является бард Александр Новиков, по суду выселят из исторического памятника в Екатеринбурге. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Росимущества, которое является собственником здания.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: обязать некоммерческую организацию „Благотворительный фонд ‚400-летие дома Романовых‘ на Урале“ освободить занимаемое нежилое помещение, расположенное по адресу Екатеринбург, проспект Ленина, 18а», — говорится в документах дела.
Разбирательства между сторонами касаются договора, который был заключен в 2012 году с фондом о безвозмездном пользовании (сроком на девять лет) особняком «Дом мещанина Д. Х. Иконникова». Фонд обязался следить за состоянием исторического здания, но, по мнению агентства, не исполнил договоренностей. В итоге весной 2019 года Росимущество подало заявление в Свердловский арбитраж, который полностью удовлетворил иск. Жалоба фонда в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд осталась без удовлетворения.
Получить оперативный комментарий от президента фонда URA.RU не удалось. Телефон Новикова оказался недоступен, его представители пообещали предоставить комментарий позднее.
По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, исходя из обстоятельств дела, видно, что фонд не исполнял своих договорных обязательств, и суды, исследовав их, пришли к верному выводу о возможности досрочного расторжения договора на основании статьи Гражданского кодекса РФ.
Благотворительный Фонд «400-летие Дома Романовых» на Урале основан в 2004 году. Учредителями стали Александр Новиков (президент фонда), бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий (Виктор Морарь), гендиректор совета ветеранов налоговой полиции Андрей Безусов и гендиректор УГМК Андрей Козицын (вышел из состава владельцев в 2017 году). Основной вид работы фонда — деятельность в области отдыха и развлечений.