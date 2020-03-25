В ХМАО депутаты ополчились против мэра, а он назвал их предателями

Народные избранники посчитали работу мэра неудовлетворительной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты городского поселения Барсово (Сургутский район ХМАО) назвали работу главы поселения Вячеслава Позднякова неудовлетворительной. Такую оценку по итогам работы в прошлом году они поставили ему на очередном заседании думы. При этом сам доклад мэра решили принять. Об этом URA.RU рассказал глава поселения.

«Три депутата поставили оценку „неудовлетворительно“, двое депутатов признали работу удовлетворительной, а четверо воздержались. Такая оценка для меня неожиданна, я считаю это предательством», — добавил Поздняков.

Объясняя свою позицию, мэр привел в пример проект благоустройства поселка, который был реализован как исполнение предвыборного обещания конкретных депутатов. «Сейчас один из них проголосовал против меня, а один воздержался. Мы это вместе реализовали, а они мне плюнули в спину», — резюмировал Поздняков, добавляя, что если депутаты его работу назвали неудовлетворительной, то значит, что они и сами не доработали.

Председатель местной думы Лариса Годяцкая, которая уже второй год подряд оценивает работу Позднякова неудовлетворительно, отказалась объяснять свои мотивы, но пояснила, что юридически решение не принято, так как разброс голосов не позволил выявить абсолютное большинство. Из этого следует, что главе не грозит отставка, даже если в следующем году депутаты будут единогласны в отрицательной оценке его работы.

Ранее URA.RU писало, что Позднякову грозило увольнение из-за найденных счетной палатой ХМАО нарушений в его работе. Главу заподозрили в неэффективном расходовании 4,9 млн рублей, выделенных Сургутским районом на строительство спортивных площадок. При этом глава Сургутского района тогда дистанцировался от ситуации и отказался поддерживать мэра, даже когда на защиту Позднякова встали местные жители.