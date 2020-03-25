Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза Уэльского, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, выявили коронавирус. Об этом сообщает британский телеканал ITV News.
«Анализ на коронавирус принца Чарльза дал положительный результат», — передает издание. Букингемский дворец подтвердил данную информацию.
У 71-летнего принца проявлялись легкие симптомы заболевания, но в целом он чувствует себя удовлетворительно. В последние дни в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией он не покидал дом. Сейчас он находится на самоизоляции в своей резиденции в Шотландии вместе с супругой. Камилла, герцогиня Корнуолла, также сдала тест на коронавирусную инфекцию, однако он оказался отрицательным, уточняет RT.
В настоящий момент, по данным портала coronavirus-monitor, в Великобритании зарегистрировано 8077 случаев заражения COVID-19, 422 зараженных скончались, 135 — выздоровели. Всего в мире по состоянию на 25 марта, выявлено более 430 тысяч больных коронавирусом, свыше 19 тысяч человек погибли, число излечившихся превышает 106 тысяч.
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