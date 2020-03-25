Из-за коронавируса в уральском городе сменилось руководство

Глава Верхней Салды Свердловской области Михаил Савченко из-за контакта с потенциальным заболевшим коронавирусом перешел на режим двухнедельной самоизоляции. Его обязанности на это время будет исполнять заместитель по социальной сфере Евгения Вербах, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Ранее с подозрением на заражение опасной инфекцией в больницу №40 Екатеринбурга был доставлен топ-менеджер «ВСМПО-Ависма».
«Михаил Савченко с сегодняшнего дня перешел на режим двухнедельной самоизоляции. Это было сделано для профилактики из-за возможного контакта с жителем Верхней Салды. На время отсутствия главы его обязанности исполняет заместитель по социальной сфере Евгения Вербах», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, Савченко чувствует себя нормально, симптомов заболевания у него нет. «Специалисты ЦГБ провели лабораторное исследование, результаты проб ожидаются», — уточнили там.
Ранее источники URA.RU сообщили, что у топ-менеджера корпорации «ВСМПО-Ависма» предварительно подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией. По информации инсайдера, заразившийся неделю назад вернулся из командировки в Европу.