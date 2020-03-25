Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Поскольку соответствующих решений пока не принято, глава города через URA.RU обратился к пожилым жителям города, попросив их оставаться дома, пока эпидемия коронавируса не пошла на спад.
«Дорогие наши папы и мамы, кто старше 65 лет! Сидите, пожалуйста, в ближайшее время дома. Мы, конечно, вам редко звоним, но мы из-за вас очень беспокоимся. Поэтому мы просим вас пока никуда не ходить, не рисковать. Поберегите себя, мы за вас очень переживаем», — заявил Высокинский в ходе объезда городских больниц.
Высокинский также отметил, что губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по организации работы с волонтерами, чтобы оказывать максимальную помощь представителям старшего поколения.
Ранее URA.RU писало, что Собянин подписал указ о введении в городе мер повышенной готовности из-за вспышки COVID-19. В ней содержится требование к людям старше 65 лет обеспечить себе домашнюю изоляцию до 14 апреля. По информации агентства, на сегодняшнем заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в мэрии Екатеринбурга Высокинский поддержал решение Собянина.
Заявление мэра Екатеринбурга поддержал губернатор Евгений Куйвашев, о чем сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. «С 26 марта я прошу всех пожилых жителей Свердловской области старше 65 лет остаться дома до 12 апреля. Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна», — добавил глава региона.