24 марта 2020

Мэр Екатеринбурга заявил об изоляции пожилых горожан. Высокинского поддержал губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Высокинский попросил жителей старше 65 лет не выходить из домаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Поскольку соответствующих решений пока не принято, глава города через URA.RU обратился к пожилым жителям города, попросив их оставаться дома, пока эпидемия коронавируса не пошла на спад.

«Дорогие наши папы и мамы, кто старше 65 лет! Сидите, пожалуйста, в ближайшее время дома. Мы, конечно, вам редко звоним, но мы из-за вас очень беспокоимся. Поэтому мы просим вас пока никуда не ходить, не рисковать. Поберегите себя, мы за вас очень переживаем», — заявил Высокинский в ходе объезда городских больниц.

Высокинский также отметил, что губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по организации работы с волонтерами, чтобы оказывать максимальную помощь представителям старшего поколения.

Ранее URA.RU писало, что Собянин подписал указ о введении в городе мер повышенной готовности из-за вспышки COVID-19. В ней содержится требование к людям старше 65 лет обеспечить себе домашнюю изоляцию до 14 апреля. По информации агентства, на сегодняшнем заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в мэрии Екатеринбурга Высокинский поддержал решение Собянина.

Заявление мэра Екатеринбурга поддержал губернатор Евгений Куйвашев, о чем сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. «С 26 марта я прошу всех пожилых жителей Свердловской области старше 65 лет остаться дома до 12 апреля. Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна», — добавил глава региона.

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